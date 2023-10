Crónica 30-09-2023

Linares: Marcha de la salud primaria puso término a 3 días de paro



En Linares, trabajadores de los gremios de la salud primaria en paro por 3 días, concretaron ayer la marcha desde la Estación de trenes de la ciudad, por calle Brasil, Maipú, Freire y luego, Independencia hacia Plaza de Armas.

La convocatoria puso cierre a la movilización por 72 horas, en espera de respuestas a petitorio de 4 puntos.

Según explicó Pedro Ponce, directivo de AFUSAM Linares, "el paro cumplió con el objetivo de sensibilizar sobre las demandas del petitorio de 4 puntos, pero aún no hay nada firmado".

En tanto, la doctora Mariluz Chaparro, presidenta de AFUSAM Linares explicó que "definitivamente, el reajuste al ingreso per cápita no es satisfactorio y esperamos se mejore. Y también quiero defender el derecho de los trabajadores de la Farmacia Comunal, quienes recibieron críticas en redes sociales por adherirse al paro, pero yo misma los acompañé el jueves ahí en el recinto de la esquina de calles Independencia con Freire, explicándole a los usuarios que aún no estaban enterados de las 3 jornadas de movilización, respecto de las motivaciones del mismo y comprendieron perfectamente... y en todos los recintos se desplegaron turnos éticos".

Según indicó AFUSAM Linares, se retomaron las atenciones normales a partir de la tarde de ayer. Y los turnos éticos y SAR atendieron urgencias y entrega de medicamentos en los 3 días de paro nacional.