Crónica 22-07-2023

Linares: Ministra Encargada de la Reconstrucción garantizó esfuerzos por normalizar situación de damnificados por temporal

En conversación para Diario El Heraldo, la Ministra de Bienes Nacionales y Coordinadora de la reconstrucción post temporal, Javiera Toro, se refirió a las ayudas tempranas, restauración de conectividad vial y reactivación de áreas productivas agrícolas.

Una tarea que, precisó, requiere tiempo, recursos y la voluntad para normalizar en lo posible la vida de los damnificados.

Indicó que “como Encargada de la Reconstrucción, que es el mandato que me ha otorgado el Presidente Gabriel Boric, he estado recorriendo todas la regiones afectadas por el temporal y, en particular, la Región del Maule en 3 oportunidades. Ya superamos la primera etapa, que fue la de proteger vidas, desde el primer día. Luego, ahora con la rehabilitación y ayudas tempranas. Hay obras mayores que hay que hacer, que requerirán tiempo para normalizar, eso no se hace en 3 semanas, pero sí se han desplegado organismos como Vialidad, para restablecer la conectividad con aquellos sectores poblados que quedaron aislados y la recuperación agrícola, que es algo que me han planteado mucho en el territorio. Estamos trabajando para reponer canales de regadío antes de agosto o septiembre, que es cuando se requiere”.

Agregó que “en el Maule, anunciamos un paquete de 5 instrumentos de reactivación productiva para ir en apoyo de los afectados, Comprende Intermediación financiera, créditos y fondos pertenecientes al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Agricultura y BancoEstado”.

Finalmente, precisó que “en Chupallar, acá en Linares, estamos en ejecución de trabajos que tienen todo nuestro esfuerzo para habilitar un terraplén. A las personas, decirles que esta es una tarea grande, pero no dejaremos a nadie solo”: