Política 25-07-2023

Linares: Movimiento No +Afp reivindica necesidad de cambio al sistema de pensiones

Por un cambio y no una reforma al sistema de pensiones en Chile, el Movimiento No +AFP en el Maule Sur, se sumó a la convocatoria nacional de marcha, programada para el reciente domingo 23 de julio, que eso sí tuvo mayor repercusión en cuanto a participantes en otras ciudades, y una pequeña delegación de congregó en el Odeón de la Plaza de Armas de Linares.

Manuel Cofré, vocero de No +Afp en el Maule Sur, explicó que “pese a que no es la convocatoria que esperábamos, sabemos que el tema de las pensiones miserables en Chile es de preocupación transversal. Por eso, reforzamos el mensaje de que en nuestro país e camino no es una reforma, es un cambio al sistema previsional. Las Afp como modelo no dan más, no han sido capaces de entregar pensiones dignas a los trabajadores al momento de su jubilación”.

De paso, envió un mensaje a la UDI y parlamentarios en el Maule Sur, que han advertido sobre la negativa a avanzar en diálogos sobre cambiar el sistema previsional, debido a los cuestionamientos que mantienen sobre el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson: “a estos diputados, les decimos que eso es un chantaje. Están postergando artificialmente una discusión que debe tener una resolución seria y definitiva, por el bien de los pensionados de todo el país”.