Social 17-09-2025

Linares: Nacional de cueca Senior también dará realce a la celebración dieciochera

Este miércoles (hoy) se dará inicio al 23° Campeonato Nacional de cueca Senior 2025, evento cultural que reunirá en Linares, a todas las regiones del país en aras de nuestra Danza Nacional.



Las actividades del Programa del Nacional, se inician con el esquinazo de inauguración de la Fiesta de la Chilenidad en la plaza de armas.



El día 18 de Septiembre, a las 10,00 horas, se realizará un Te Deum folclórico en la Catedral, para posteriormente participar en el desfile en la plaza de armas.



A contar de las 17,00 horas, se da inicio a la primera fecha de competencia en el Teatro municipal de Linares, al igual que los días 19 y 20 de Septiembre, con entrada liberada.



Este evento es organizado por la Agrupación Cultural Inapilén, con el valioso apoyo de la Municipalidad de Linares y comercio local, tales como La Veguita, Panadería El Alpes, Carnes Entre Cortes, Panadería El Almendro, Distribuidora San Luis, Panadería Santa Aurora, Comercial Donde Los Pérez, Viña Cremashi, Feria de Comerciantes y Agricultores, Comercial Ara y Club de Rodeo Linares.



En la animación musical estarán los grupos Corcolén, Son de Chile, Entre Siembras, las Doñas, Los de la Pampa, Cacho e’ Cabra y Jorge Aqueveque.



