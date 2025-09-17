Hoy
miércoles 17 de septiembre del 2025
Social 17-09-2025
Linares: Nacional de cueca Senior también dará realce a la celebración dieciochera
Este miércoles (hoy) se dará inicio al 23° Campeonato Nacional de cueca Senior 2025, evento cultural que reunirá en Linares, a todas las regiones del país en aras de nuestra Danza Nacional.
Las actividades del Programa del Nacional, se inician con el esquinazo de inauguración de la Fiesta de la Chilenidad en la plaza de armas.
El día 18 de Septiembre, a las 10,00 horas, se realizará un Te Deum folclórico en la Catedral, para posteriormente participar en el desfile en la plaza de armas.
A contar de las 17,00 horas, se da inicio a la primera fecha de competencia en el Teatro municipal de Linares, al igual que los días 19 y 20 de Septiembre, con entrada liberada.
Este evento es organizado por la Agrupación Cultural Inapilén, con el valioso apoyo de la Municipalidad de Linares y comercio local, tales como La Veguita, Panadería El Alpes, Carnes Entre Cortes, Panadería El Almendro, Distribuidora San Luis, Panadería Santa Aurora, Comercial Donde Los Pérez, Viña Cremashi, Feria de Comerciantes y Agricultores, Comercial Ara y Club de Rodeo Linares.
En la animación musical estarán los grupos Corcolén, Son de Chile, Entre Siembras, las Doñas, Los de la Pampa, Cacho e’ Cabra y Jorge Aqueveque.
Las actividades del Programa del Nacional, se inician con el esquinazo de inauguración de la Fiesta de la Chilenidad en la plaza de armas.
El día 18 de Septiembre, a las 10,00 horas, se realizará un Te Deum folclórico en la Catedral, para posteriormente participar en el desfile en la plaza de armas.
A contar de las 17,00 horas, se da inicio a la primera fecha de competencia en el Teatro municipal de Linares, al igual que los días 19 y 20 de Septiembre, con entrada liberada.
Este evento es organizado por la Agrupación Cultural Inapilén, con el valioso apoyo de la Municipalidad de Linares y comercio local, tales como La Veguita, Panadería El Alpes, Carnes Entre Cortes, Panadería El Almendro, Distribuidora San Luis, Panadería Santa Aurora, Comercial Donde Los Pérez, Viña Cremashi, Feria de Comerciantes y Agricultores, Comercial Ara y Club de Rodeo Linares.
En la animación musical estarán los grupos Corcolén, Son de Chile, Entre Siembras, las Doñas, Los de la Pampa, Cacho e’ Cabra y Jorge Aqueveque.
Freddy Mora | Imprimir | 59
Otras noticias
Alcohol y violencia: los riesgos que amenazan a niñas y niños en Fiestas…
San Javier se prepara para vivir Fiestas Patrias seguras y en familia
Longaví: Cesfam Amanda Benavente ofreció su primer esquinazo de Fiestas…
Expo Market Maule convirtió a Putagán en una Verdadera Fiesta del Emprendimiento
En La Moneda: Representantes del Colegio Margot Loyola de Linares asisten…