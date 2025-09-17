Hoy
miércoles 17 de septiembre del 2025
Policial 17-09-2025
Linares No compres carne ilegal es el llamado preventivo de Carabineros
En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, personal de la Oficina Comunitaria de la 1ª Comisaría de Carabineros de Linares lideró una campaña preventiva por la comuna, titulada Celebremos Fiestas Patrias con Seguridad No Compres Carne Ilegal.
La iniciativa busca fomentar la compra en locales establecidos y autorizados, con el objetivo de prevenir el abigeato o robo de animales, el cual suele incrementarse en estas fechas debido al mayor consumo de carnes; En la actividad, los funcionarios policiales
entregaron recomendaciones a la ciudadanía, destacando la importancia de exigir la documentación correspondiente al momento de adquirir carne, así como verificar las condiciones sanitarias del producto.
La campaña preventiva forma parte de las acciones coordinadas por la institución policial para resguardar la seguridad de la comunidad y evitar ilícitos asociados al comercio informal durante el mes de septiembre.
