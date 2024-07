Política 23-07-2024

Linares: PC critica a Administración de Alcalde por falta de claridad en la gestión



La próxima formalización del alcalde Mario Meza y su equipo más cercano, es una corroboración de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Esas fueron las declaraciones del dirigente regional del Partido Comunista y candidato al Concejo Municipal de Linares, Lenin Fuentes Barros, tras conocerse la citación en calidad de imputado al Tribunal de Garantía, junto a otros personeros de su confianza, por presunto fraude al fisco reiterado.

Las administraciones del alcalde Meza, se han caracterizado por la falta de transparencia en el uso de los recursos municipales. Ha surgido en la comunidad una nebulosa sobre el adecuado uso de los recursos de todas y todos los linarenses agregó Fuentes Barros.

La próxima formalización del alcalde Mario Meza y su equipo más cercano, es una corroboración de lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. No existe claridad o transparencia en el uso de los recursos fiscales que debe administrar el municipio y que están destinados para toda la gente de Linares, principalmente a quienes viven mayor vulnerabilidad, señaló el dirigente comunista.

Además, Lenin Fuentes, fustigó al Concejo Municipal por la falta de proactividad y ejercicio de la labor fiscalizadora, señalando: me llama la atención la pasividad del Concejo Municipal. No conocemos mayor actividad del cumplimiento de su función como órgano fiscalizador. No se trata de decir solamente que parece que algo no anda bien, se trata de hacer lo que corresponda para exigir que se obre en regla en resguardo de los recursos de la comunidad.