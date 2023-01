Policial 12-01-2023

Linares: Persisten problemas de intermitencia en servicios de telefonía e internet en cajón Ancoa

Pese a que en a fines del 2022, la llegada de una segunda antena prometía mejoras en los servicios, la telefonía e internet en el sector precordillerano de Embalse Ancoa, en Linares, siguen presentando intermitencias e interrupciones.

Fueron diversos testimonios de residentes de esa zona, hechos llegar a nuestro medio, los que avalan los severos inconvenientes para comunicarse. Y, además, con un perjuicio para pequeños empresarios del rubro gastronómico y turístico, que ven complicados sus emprendimientos.

“El problema de conectividad se ha registrado desde octubre del 2022, hasta la fecha, con la última antena instalada. Pero esto lo hemos advertido desde hace 7 a 10 años, con la primera antena. Esta problemática se presenta desde Puente 3 Arcos hasta Embalse Ancoa. Aproximadamente esto es en una extensión desde el kilómetro 6 al km 29”, explica Jorge Sepúlveda, dirigente vecinal.

“Todos los años es lo mismo, 3 a 5 días pasan con cero señal de teléfono, ni internet. Hasta 15 días se produjo una interrupción del servicio. Existen números de reclamos, ofrecen compensar económicamente por el gasto de cuenta, pero el perjuicio es mucho mayor, porque muchos trabajamos, tenemos emprendimientos, hay reservas que se realizan y que se cancelan por falta de conectividad… las empresas se jactan del servicio 5G, pero para nosotros eso está muy lejano de ser realidad si no cumplen con lo básico”, relata una de las personas desde el lugar, quien prefiere mantener reserva de identidad.

Un dato no menor: una antena de la empresa Claro fue instalada en los últimos meses del 2022. Pero quedó enlazada, relatan vecinos, a la de la empresa Entel. Si esta última queda fuera de funcionamiento, por falta de combustible para el generador, de inmediato la otra queda desconectada.

Hasta el cierre de esta edición, y luego de un mes de consultas internas, no ha sido posible contar con un pronunciamiento a estas inquietudes ciudadanas, desde la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, lo único que indicaron, es que se concretarían reuniones con la SUBTEL y empresa Entel, para el cumplimiento de los contratos que las empresas deben cumplir en la conectividad para zonas apartadas.