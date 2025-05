Cultura 09-05-2025

Linares: Premiaron a ganadores de concurso literario “Vida y Muerte de Lautaro”

Con motivo de la conmemoración de la muerte de Lautaro, la Oficina de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Linares, convocó a un concurso literario a todos los establecimientos educacionales municipales, denominado "Vida y Muerte de Lautaro".

En la oportunidad se recibieron 95 creaciones y de ellas se eligieron 3 lugares, quienes fueron premiados en la ceremonia conmemorativa llevada a efecto en el salón municipal, presidida por el alcalde Mario Meza y que contó con la asistencia de concejales, directores de colegios premiados, alumnos y la presidenta de la Asociación Indígena Co Mapu.



PRIMER LUGAR

CUENTO N°: 9

NOMBRE: MAXIMILIANO JOAQUÍN FIGUEROA RAMOS

COLEGIO: ESCUELA ALEJANDRO GUIDI

CURSO: 8°

CUENTO: LAUTARO, FUEGO DE LA RESISTENCIA

Érase una vez un niño llamado Lautaro, antes que héroe, Cautivo.

Miraba el mundo con ojos de silencio y rabia contenida. Aprendió

del enemigo no por admiración, sino por necesidad.

Cuando escapó, no solo volvió a su tierra, volvió a sí mismo, No

buscaba ganar, buscaba justicia.

No buscaba la guerra, pero no la evitó, Soñaba con un pueblo libre,

con una vida sin preocupaciones.

Luchó joven, cargando un peso que solo los grandes, poderosos

pueden llevar.

Murió traicionado, no en combate, si no de la traición. Tenía cuerpo

de hombre, pero el alma seguía siendo de un niño que soñaba con

la paz, Su vida no fue perfecta, fue real y un poco cruel.

Porque fue humano antes que leyenda, Por que defendió a su

pueblo antes que a él mismo. Y por eso, sigue vivo.



SEGUNDO LUGAR

CUENTO N°: 11

NOMBRE: PASCAL IGNACIA PEZOA SEPÚLVEDA

COLEGIO: ESCUELA ALEJANDRO GUIDI

CURSO: 8°

CUENTO: LA VIDA Y MUERTE DE LAUTARO

Leftraru nació entre montañas y ríos, hijo de un lonco, libre como el

viento. Pero su destino cambió cuando los españoles lo capturaron.

Lo llamaron Lautaro y lo hicieron mozo de Pedro de Valdivia. En

silencio, aprendió sus secretos, su idioma y el miedo que les

causaban los caballos.

Una noche escapó. Regresó con su pueblo, no como un niño, sino

como un guerrero. “Podemos vencerlos”, dijo. Y los entrenó, forjó

lanzas y sueños, y cabalgó como uno de ellos, pero contra ellos.

Con valentía y estrategia, llevó a los mapuches a la victoria. Derrotó

a Valdivia, símbolo del poder invasor. Pero su gloria duró poco.

Traicionado y capturado, fue ejecutado brutalmente, su cuerpo

dividido, su espíritu intacto.

Lautaro murió joven, pero su lucha nunca envejeció. Hoy cabalga

en la memoria de un pueblo, que aún resiste, con el corazón

rebelde del que nunca se rinde.



TERCER LUGAR

CUENTO N°: 86

NOMBRE: MILLARAY ARACELY BARROS FUENTEALBA

COLEGIO: SALOMÓN SALMAN DABUD.

CURSO: 7°

CUENTO: VIDA Y MUERTE DE LAUTARO

Lautaro nació entre montañas y ríos, con la fuerza del Cóndor en la

mirada de niño, fue llevado por los invasores y entre ellos aprendió

sus modos, sus armas, su lengua, pero jamás olvidó su raíz. Volvió a

su tierra con fuego en el alma y se alzó como viento entre los

árboles, guiando a los suyos, con astucia y coraje, cada Victoria. Era

un rugido de la tierra. Murió joven, traicionado en un amanecer, sin

gloria, pero su espíritu no se apagó. Dicen que aún cabalga entre la

nieve de niebla del sur, guardando la libertad de su pueblo, con

cada latido del bosque.