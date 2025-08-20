Policial 20-08-2025

Linares: prisión preventiva para imputado por robo con homicidio en Colbún



A prisión preventiva fue enviado el sujeto de iniciales O.E.S.Z, de 33 años, tras ser formalizado por robo con homicidio que le significó la muerte a Sergio Cejas, de 58 años, comerciante, en el incendio de su domicilio el reciente jueves, en Colbún.

Fueron diligencias concretadas por la PDI, en un trabajo conjunto con seguridad municipal de Linares, que permitieron detectar la camioneta de la víctima, y al detenido, esa misma noche.

Precisamente, en avance de la investigación, permitió establecer que el sujeto, luego de concretar los delitos por los cuales se formalizó, se dio a la fuga en el móvil mencionado.

El imputado ingresó a la cárcel de Linares, para cumplir con la prisión preventiva. Mientras, el Tribunal de Garantía acogió los 4 meses solicitados para el cierre de la investigación.

