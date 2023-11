Crónica 21-11-2023

Linares: Reacciones por habilitación de Paso Peatonal Benjamín Novoa

Diversas reacciones ha generado en esta ciudad el proyecto de construcción del Paso Peatonal Benjamín Novoa, financiado por Fondos FRIL.

De acuerdo a las bases establecidas, la licitación fue adjudicada a Inversiones Cargut SPA, Soc. Comercial El Naranjo Ltda, y CYG Inversiones SPA., por un monto de 127 millones 510 mil pesos, y un plazo de ejecución de 50 días.

Los trabajos se iniciarían en el mes de enero de 2024.

No obstante, el Paso Peatonal en Benjamín Novoa ha generado diversas reacciones, tal como lo indicó el concejal Michael Concha, precisando que “hubo una reunión con 20 locatarios de esa calle, quienes manifestaron que el proyecto no fue consensuado con ellos en una mesa de participación ciudadana”.

“Hubo una presentación previa donde se les presentó un plano para que estuviesen en conocimiento del proyecto que se iba a ejecutar, pero eso no significaba que estaban de acuerdo, como por ejemplo porque se afectaría la carga o descarga de productos de semillas, y también, como quedaría solo una calzada para tránsito vehicular, muchas personas que van a comprar por cantidades grandes a un supermercado que existe en el lugar, no podrían estacionar sus vehículos”.

“No obstante, también hay que tener en cuenta que cualquier modificación afectaría el presupuesto que ya está asignado para este proyecto. Pienso que hay que buscar medidas de mitigación para llegar a un consenso, porque el proyecto ya fue aprobado por el Concejo Municipal”, señaló, finalmente, el concejal de Linares, Michael Concha.