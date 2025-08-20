Crónica 20-08-2025

Linares recordó a San Alberto Hurtado con Misa de la Solidaridad

- Autoridades y delegaciones de estudiantes e instituciones asistieron a la Iglesia Catedral

Ayer, en la Iglesia Catedral de Linares, se ofició la Misa de la Solidaridad para recordar el legado de San Alberto Hurtado, fundador del Hogar de Cristo.

En el año del centenario de la Diócesis, tuvo especial relevancia esta instancia de oración y encuentro para renovar el compromiso con los más necesitados.

Durante su homilía, el Obispo de Linares, Tomislav Koljatic recordó que “el padre Alberto Hurtado formaba líderes, escribía, daba conferencias y recorría el país, movido por la esperanza. Era un hombre inflamado de amor, por eso decía que el que da al otro, crece, y que la mayor grandeza era poder amar a todos los seres humanos”.

“Como hombre de oración, celebraba misa todos los días y decía que su vida era misa. Se alimentaba de la eucaristía y prolongaba la presencia de Cristo en su corazón, y aquello lo demostró afirmando lo importante que es “Dar hasta que duela”, quizás la frase que mejor define al Padre Hurtado, uno de los personajes más apasionantes de la Iglesia Católica en Chile. Fundó el Hogar de Cristo y su causa se dirigió a los trabajadores y a los más pobres, dejando un legado que perdura hasta hoy”, expresó.

La misa culminó con una premiación a diversas instituciones de la Diócesis que trabajan a favor de los más necesitados.





