Policial 17-08-2025

Linares: reformalizados 2 ex carabineros por muerte de Alexis Astorga en Colbún



En el Tribunal de Garantía se realizó una audiencia de “reformalización", en el caso del homicidio de Alexis Astorga, ocurrido en febrero de 2024 en Colbún.

En la causa, se precisaron algunos conceptos sobre los años de servicio de los imputados Hugo Silva Mejías y Gabriel Rojas Olave, ex carabineros hoy en prisión preventiva en un cuartel de la policía uniformada en Talca.

La defensa de ambos sujetos, no se opuso a la reformalización, ya que se trata de datos más precisos sobre las lesiones propinadas a la víctima que perdió la vida por asfixia; y el cuadro clínico del joven fallecido.

Deyanira Astorga, hermana de Alexis, explicó que “la familia espera justicia. Y si hay extensión del plazo de investigación de la causa, que se aplique para reunir todos los antecedentes necesarios para que no queden dudas al momento de la preparación del juicio oral y presentación de las pruebas para la acusación a estos 2 detenidos”.

La próxima audiencia está programada para el 20 de agosto, donde los 2 sujetos solicitarán la revisión de la medida cautelar.

En tanto, el próximo 2 de septiembre, está contemplada la audiencia en la cual el Ministerio Público, pedirá la ampliación del plazo de investigación.

