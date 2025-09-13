sábado 13 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 13-09-2025
    Linares: se concretó acto de 11 de septiembre de adherentes a Augusto Pinochet
    Se realizó en Linares, la tarde noche del jueves, el acto de adherentes a Augusto Pinochet, en el marco de un nuevo 11 de septiembre.
    Con el traslado del monolito conmemorativo hasta el frontis del Teatro Municipal, himno nacional con segunda estrofa y discursos apoyando el régimen militar, los organizadores llevaron a cabo el evento, para lo cual se interrumpió el tránsito por algunos instantes, en pleno centro de la comuna, calle Independencia entre Chacabuco y Lautaro.
    Jorge Tejos, vocero de la Agrupación “11 de septiembre”, señaló que “somos una agrupación destinada a conservar la celebración de este día, antes lo hacíamos en la Plazoleta, hasta que llegaron los comunistas y nos quitaron ese espacio. Recuperamos la piedra, no la pudieron destruir, es nuestro símbolo”.
    La actividad terminó sin incidentes y puso término en Linares, junto con una Velatón de Agrupaciones de Derechos Humanos en el Memorial, a un nuevo 11 de septiembre y a 52 años del golpe de Estado en Chile.

    Freddy Mora | Imprimir | 95

