Política 02-09-2023

Linares: Se concretó cambio en Delegación Presidencial Provincial

- Aly Valderrama asumió como nueva Delegada Provincial de Linares. En la oportunidad se indicó que la salida de la ex autoridad Priscila González obedeció a decisión de la Presidencia



Dos momentos se vivieron ayer en la Delegación Presidencial Provincial de Linares, luego de las versiones surgidas horas previas, respecto de la salida del cargo de Delegada de Priscila González Carrillo y el arribo de Aly Valderrama.

La saliente Delegada, Priscila González, arribó alrededor de las 10:30 horas al recinto ubicado en Plaza de Armas de Linares, para llegar a su oficina y cumplir con el protocolo para dejar las dependencias.

Analizó la determinación del cambio en el cargo, indicando que “en primer lugar, quiero agradecer la confianza que me entregó el Presidente Gabriel Boric para ejercer esta labor e insistir en eso, en mi manifestación de respaldo a este Gobierno que genera transformaciones que se verán reflejadas en el futuro con el copago cero, ley 40 horas, universalización de la atención primaria de salud. …agradecida de este trabajo, de las personas que me acompañaron y de las vecinas y vecinos. Hoy lo prioritario es responder a la emergencia que está sufriendo nuestra comunidad luego de los 2 temporales.

Respecto se eventuales razones de su salida, pese a una evaluación positiva de su gestión, indicó que “no es fácil ser mujer y estar en política, tampoco es fácil ser independiente y feminista, pero yo camino desde ese lugar junto a las compañeras con las que me he formado, también en la defensa de los Derechos Humanos. Las razones más bien, tiene que ver con ajustes políticos que son propios de esto y no soy yo quien cuestionará las decisiones del Presidente, recordando que estos son cargos de confianza”.

En su salida, Priscila González recibió el apoyo en una manifestación de vecinos, agrupaciones sociales y feministas. Antonieta Castro, integrante de Mujeres por Linares, indicó que “lamentamos la salida de Priscila González, valoramos su aporte desde una mirada feminista… no quiero dedicarle tiempo a estos ajustes políticos partidistas, más bien queremos resaltar como se enfrentaron los problemas de la gente, de la comunidad”.

El segundo momento ocurrió al mediodía, en el mismo edificio de la Delegación Provincial de Linares con el arribo de Aly Valderrama Villarroel, la nueva Delegada y militante del Partido Comunista , junto al Delegado Regional Humberto Aqueveque.

Aly Valderrama explicó en la asunción de sus nuevas funciones que “agradezco la confianza que se me ha entregado para esta labor y a Priscila González también por la dedicación, también la conozco. Yo, ahora, asumiendo la primera labor de interiorizarme de la situación más urgente en nuestra Provincia de Linares tras el temporal y mi tarea, precisamente, es esa: impulsar la reconstrucción de las zonas más afectadas, donde debemos coordinar con estamentos públicos y privados, para restablecer aquellas localidades afectadas, los servicios básicos, la conectividad”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, precisó que “la salida de Priscila González obedece a decisiones de la Presidencia, todos estos cargos parten de la confianza… la tarea principal de énfasis hoy es la reconstrucción en el Maule y en la Provincia de Linares, para lo cual le deseamos lo mejor a la Delegada Presidencial y agradecemos el trabajo de Priscila González hasta hoy”.