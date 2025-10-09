Social 09-10-2025

Linares: Se realizó apertura de Hospedería San Ambrosio

- Estará a cargo de Fundación Cáritas, en calle Freire 101, en el mismo recinto que anteriormente ocupaba el Hogar de Cristo

Ayer, con la asistencia del Obispo de Linares, Tomislav Koljatic, junto a funcionarios de la Fundación Cáritas, se materializó la apertura de la Hospedería San Ambrosio, en las instalaciones del ex Hogar de Cristo, en calle Freire 101 de esta ciudad.

Al respecto, Monseñor Tomislav Koljatic, destacó que “este es un hito que se enmarca en las obras del Año Centenario de la Diócesis, y la Hospedería comenzará con la atención de 20 cupos. Tomamos esta gestión con mucho cariño y nuestra intención es ayudar a las personas que lleguen a este recinto para reinsertarlos también en sus familias y ofrecerles un servicio más integral”.

Por su parte, Ibar Huerta, encargado de la Hospedería San Ambrosio, señaló que se ofrecerá atención desde las 17.30 horas con cena, alojamiento y desayuno. “También esperamos la colaboración de la comunidad en la ayuda alimentaria, además de las visitas que son tan necesarias para las personas que también necesitan del afecto ante su situación”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Barrera, encargado de la administración de bienes del Obispado de Linares, señaló que este recinto fue cedido en comodato por parte del Hogar de Cristo a la Fundación Cáritas para contar con esta Hospedería. “Lo importante también es que hemos recontratado a gran parte del personal que anteriormente dependía del Hogar de Cristo. Ellos tienen la experiencia y eso nos ayudará mucho. Además, buscaremos alianzas con el mundo privado para que nos pueda entregar algún aporte y poder darle estabilidad en el tiempo a este servicio”.

