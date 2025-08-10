Policial 10-08-2025

Linares: se suman accidentes de tránsito y Bomberos llama a la prevención



En Linares, Bomberos se movilizó entre la noche de viernes y madrugada de ayer, por 2 accidentes de tránsito con resultado de personas lesionadas.

El primero de ellos, alrededor de las 21:00 horas del viernes, en la ruta hacia la precordillera, frente a Loteo El Molino, en Llancanao, con un conductor que salió eyectado desde el móvil, tras volcar el vehículo en el que viajaba, resultando lesionado de riesgo vital, atendido por SAMU.

Pocas horas después, alrededor de las 08:15 horas de ayer, en avenida Pdte. Ibáñez con calle 18 de Septiembre, cerca de la esquina de la Parroquia Jesús Obrero, se produjo la colisión de 2 móviles particulares, con 2 personas lesionadas también asistidas por Bomberos y SAMU en el lugar.

La institución de voluntariado, nuevamente llamó a los conductores a manejar a la defensiva, utilizando cinturón y sillas de seguridad, atento a las condiciones del tránsito y respetando la señalética vial.

