domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 10-08-2025
    Linares: se suman accidentes de tránsito y Bomberos llama a la prevención
    En Linares, Bomberos se movilizó entre la noche de viernes y madrugada de ayer, por 2 accidentes de tránsito con resultado de personas lesionadas.
    El primero de ellos, alrededor de las 21:00 horas del viernes, en la ruta hacia la precordillera, frente a Loteo El Molino, en Llancanao, con un conductor que salió eyectado desde el móvil, tras volcar el vehículo en el que viajaba, resultando lesionado de riesgo vital, atendido por SAMU.
    Pocas horas después, alrededor de las 08:15 horas de ayer, en avenida Pdte. Ibáñez con calle 18 de Septiembre, cerca de la esquina de la Parroquia Jesús Obrero, se produjo la colisión de 2 móviles particulares, con 2 personas lesionadas también asistidas por Bomberos y SAMU en el lugar.
    La institución de voluntariado, nuevamente llamó a los conductores a manejar a la defensiva, utilizando cinturón y sillas de seguridad, atento a las condiciones del tránsito y respetando la señalética vial.
    SERNAC: Farmacias Ahumada compensará a consumidores por colusión de medicamentos.
    Primer operativo conjunto nacional entre Carabineros y PDI logra más de 150 detenciones en la región del Maule y 2.135 en todo el país.
    Positiva Ronda Impacto en Retiro
    Tribunal Oral en lo Penal de Linares condena a 12 años de presidio a autor de homicidio en Longaví.
    Retiro: evalúan como exitosa ronda impacto para detectar personas con órdenes pendientes
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
