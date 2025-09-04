Policial 04-09-2025

Linares se sumó a “banderazo” convocado por CUT Nacional

En Linares, dirigentes de gremios de los servicios públicos, educación, salud, entre otros, se sumaron al "banderazo" convocado ayer por la CUT a nivel nacional.

Los representantes se dieron cita en el Odeón de la Plaza de Armas, lugar en el cual se dio a conocer una declaración a nivel país y con demandas de cada zona, junto con la carta enviada por la Central Unitaria de Trabajadores al Presidente de la República, Gabriel Boric, con los contenidos planteados.

En concreto, la idea fue reivindicar la labor que ejercen y alertar sobre actuaciones de Contraloría y sectores políticos contra los derechos laborales.

En otros aspectos, exigieron el cumplimiento del compromiso entre el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Mesa del Sector Público, representada por su presidente, José Manuel Díaz, y las Secretarías de Salud, Educación y Gobierno Centralizado. Respecto de un protocolo de trabajo destinado a analizar el Proyecto de Ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL).



