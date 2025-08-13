Política 13-08-2025

Linares se sumó a marcha nacional de Manipuladoras de Alimentos

Una jornada de movilización nacional, a la cual se sumó Linares y el Maule Sur, se vivió ayer con el paro de las trabajadoras Manipuladoras de Alimentos.

En esta ciudad, cerca de las 11 am, llegaron en marcha desde la Estación de Trenes, hasta la Plaza de Armas, para dejar un petitorio en la Delegación Presidencial Provincial que sintetiza el conflicto con JUNAEB.

Jacqueline Villalobos, presidenta del Sindicato Víctor Jara, explicó que "la JUNAEB quiere imponer un programa en el que las condiciones amenazan la salud de los niños de los jardines infantiles. Vemos también atropellados nuestros derechos como trabajadoras.

Agregó que decimos no al sistema 50×1, que menoscaba la integridad de las trabajadoras que se verán expuestas a más presión de la que hoy ya tenemos".

La masiva marcha congregó en Linares a delegaciones incluso de la Provincia de Cauquenes.

JUNAEB aplicó un plan de contingencia para garantizar la entrega de raciones de alimentos.

El paro, según las dirigentes locales, fue solo por la jornada de ayer, pero no descartan nuevas manifestaciones.



