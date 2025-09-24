miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 24-09-2025
    Linares: Seguridad Municipal colabora en recuperar especies avaluadas en 1 millón de pesos tras robo.
    Durante la madrugada de ayer, el equipo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Linares, acudió a un llamado de emergencia en calle Yungay, tras la denuncia de un ingreso a un taller mecánico.
    En el lugar, se sorprendió a uno de los delincuentes con especies en sus manos, mientras que un segundo sujeto intentó huir por la parte trasera. Gracias a la rápida reacción del personal, ambos fueron detenidos.
    El propietario señaló que las especies recuperadas superarían el millón de pesos.
    Con apoyo de Carabineros, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de robo en lugar no habitado.
    Freddy Mora

