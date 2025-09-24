Hoy
miércoles 24 de septiembre del 2025
Policial 24-09-2025
Linares: Seguridad Municipal colabora en recuperar especies avaluadas en 1 millón de pesos tras robo.
Durante la madrugada de ayer, el equipo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Linares, acudió a un llamado de emergencia en calle Yungay, tras la denuncia de un ingreso a un taller mecánico.
En el lugar, se sorprendió a uno de los delincuentes con especies en sus manos, mientras que un segundo sujeto intentó huir por la parte trasera. Gracias a la rápida reacción del personal, ambos fueron detenidos.
El propietario señaló que las especies recuperadas superarían el millón de pesos.
Con apoyo de Carabineros, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de robo en lugar no habitado.
En el lugar, se sorprendió a uno de los delincuentes con especies en sus manos, mientras que un segundo sujeto intentó huir por la parte trasera. Gracias a la rápida reacción del personal, ambos fueron detenidos.
El propietario señaló que las especies recuperadas superarían el millón de pesos.
Con apoyo de Carabineros, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de robo en lugar no habitado.
Freddy Mora | Imprimir | 152
Otras noticias
Carabineros del SEBV Ñuble detuvo a sujetos que ocultaban camioneta robada…
Chanco: denuncian a concejal por presunta agresión contra su hermana
SENDA apoyó más de 7.400 controles de alcotest y narcotest durante Fiestas…
Colisión de vehículo menor y moto dejó 2 lesionados en sector nororiente…
Buscan implementar test de drogas obligatorio para choferes de microbuses