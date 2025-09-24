Policial 24-09-2025

Linares: Seguridad Municipal colabora en recuperar especies avaluadas en 1 millón de pesos tras robo.

Durante la madrugada de ayer, el equipo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Linares, acudió a un llamado de emergencia en calle Yungay, tras la denuncia de un ingreso a un taller mecánico.

En el lugar, se sorprendió a uno de los delincuentes con especies en sus manos, mientras que un segundo sujeto intentó huir por la parte trasera. Gracias a la rápida reacción del personal, ambos fueron detenidos.

El propietario señaló que las especies recuperadas superarían el millón de pesos.

Con apoyo de Carabineros, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de robo en lugar no habitado.

