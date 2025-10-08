Policial 08-10-2025

Linares: sentencia en contra de Concejal Marcelo Campos por injurias y calumnias

La condena involucra inhabilidad de ejercer el cargo mientras dure ésta



Una pena de reclusión de 61 días y pago de 6 UTM, fue aplicada por la justicia al Concejal de Linares, Marcelo Campos. La sentencia fue dada a conocer ayer en el Tribunal de Garantía de esta ciudad.

En una causa por injurias y calumnias por medios de comunicación, interpuesta en su contra por el ex director del Centro de la Mujer, Christian Campos.

El caso se extiende desde marzo de 2024, con el desarrollo de un proceso simplificado que tuvo sentencia comunicada este martes, sólo con presencia del concejal, quien apelará.

Recibió respaldos de sus pares Eduardo Ibáñez y Lenin Fuentes. Este último, indica que pese al proceso, las denuncias de afectadas y el conocimiento de presuntos maltratos laborales y acoso, terminaron con el funcionario fuera del cargo.

Un proceso, entonces, que promete una arista en la Corte de Apelaciones una vez conocido el detalle de la resolución, en proceso simplificado, del Tribunal de Garantía.

Cabe precisar que en lo comunicado en la audiencia por la Jueza Claudia Olea Tapia, declaró que la condena involucra inhabilidad de ejercer el cargo mientras dure ésta.

