Crónica 24-07-2024

Linares: Sindicato de Manipuladoras de Alimentos se sumó a paro nacional indefinido



En la Plaza de Armas de Linares, el Sindicato de Manipuladoras de Alimentos en esta Provincia, se reunió para materializar el paro de carácter nacional convocado por el gremio.

Hubo masiva presencia de delegaciones de distintas comunas, que marcharon hasta el frontis de la Delegación Presidencial y Municipalidad.

Jaqueline Villalobos, primera directora del Sindicato Víctor Jara, señaló que “tenemos un problema con el no pago de finiquitos por parte de una empresa concesionada Lagunas y no hemos tenido ninguna respuesta favorable de parte de JUNAEB, para intentar resolver esta situación”.

Agregó que “por este motivo se convocó a partir de hoy a un paro nacional del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, de carácter indefinido, al cual se unieron las demás federaciones para hacer fuerza y defender los finiquitos de nuestras asociadas que están siendo tremendamente vulneradas, al no recibir íntegra y oportunamente, el pago que les corresponde… no olvidar que la que no está afectada hoy, lo estará mañana, porque todos los años hay cambio de licitación y pago de finiquitos y no podemos permitir que esto se vuelva repetir nunca más en Chile” .

Al cierre de esta edición, se mantenía el gremio movilizado en el Maule Sur, en espera de una solución.