Crónica 10-08-2023

Linares: Sindicatos de Jardines Integra se sumaron al paro nacional de 48 horas

Linares no fue la excepción a manifestaciones en todo el país, martes y miércoles, por la convocatoria a paro nacional de 48 horas de los sindicatos de trabajadores y educadoras de los jardines infantiles dependientes de Fundación Integra.

En esta zona, delegaciones de las comunas de Longaví, Yerbas Buenas, Colbún y Linares, protagonizaron marcha por calle Independencia, alertando sobre su petitorio.

Sinthya Moya, presidenta del sindicato en Linares, señaló que “exigimos al Ministerio de Hacienda, el cumplimiento de acuerdos establecidos en marzo. Nuestra demanda apunta a dos temas en particular: nivelación interna de los sueldos base de los trabajadores de la Fundación Integra y la contratación de educadores en el país, porque son insuficientes”.

Agregó que “en diciembre de 2022, se fijó un protocolo de acuerdo, que incluía a las educadoras que se habían comprometido a contratar, para que haya una educadora por cada nivel en los jardines infantiles Integra, además de pedir la nivelación de los sueldos de las funcionarias de Integra… pero eso no se ha cumplido con fecha 30 de junio de este año, el plazo acordado para concretar lo firmado”.

El llamado en esta oportunidad, es a espera respuestas del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaria de Educación Parvularia.

Sinthya Moya fue enfática en explicar que “estamos atentas a lo que se dialogue desde la directiva nacional con las autoridades… y no descartamos, de ser necesario, un paro indefinido”.