viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 03-10-2025
    Linares: suman quejas por carteles al límite de la normativa electoral
    Publicidad 12
    Por lo menos, hasta el atardecer del miércoles 1 de octubre, una candidata a diputada RN, un concejal y el alcalde de Linares, aún le deseaban a la comunidad "Felices Fiestas Patrias", según denuncian transeúntes.
    Justo estos carteles están instalados en las inmediaciones del paso nivel Rengo y el Cruce Esperanza. Lugares de alta circulación vial e intentando posicionar a una postulante a la Cámara de Diputadas y Diputados. Le falta letra y número solamente, pero está al límite de lo establecido en la Ley Electoral. Práctica que se reitera en otras comunas y con otras candidaturas, intentando tendenciar preferencias antes del periodo legal de instalación de estos carteles.
    Al respecto, Servel indica que "la instalación de propaganda electoral, utilizando espacios públicos previamente determinados por el Servicio Electoral y espacios privados autorizados por el propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, comienza el 17 de octubre próximo."

    Freddy Mora | Imprimir | 30

    Otras noticias

    Candidatos a senadores del Maule debatieron sobre demandas locales en la UTalca
    Candidatos a senadores del Maule debatieron sobre demandas locales en la…
    Colegio de Profesores solicita a candidaturas presidenciales enviar sus propuestas en educación
    Colegio de Profesores solicita a candidaturas presidenciales enviar sus…
    Diputada Veloso (Ind-PR) se refiere a desaparición de Julia Chuñil y caso de concejala María Ignacia González: "Nadie desaparece sin tener responsables"
    Diputada Veloso (Ind-PR) se refiere a desaparición de Julia Chuñil y…
    Senadora Vodanovic (PS) a seis meses de La Bruma: Hago un llamado a la Fiscalía para que se proceda con las formalizaciones
    Senadora Vodanovic (PS) a seis meses de La Bruma: Hago un llamado a la…
    Solicitan agilizar la Ley de Envejecimiento Activo
    Solicitan agilizar la Ley de Envejecimiento Activo
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para