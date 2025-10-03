Hoy
viernes 03 de octubre del 2025
Política 03-10-2025
Linares: suman quejas por carteles al límite de la normativa electoral
Por lo menos, hasta el atardecer del miércoles 1 de octubre, una candidata a diputada RN, un concejal y el alcalde de Linares, aún le deseaban a la comunidad "Felices Fiestas Patrias", según denuncian transeúntes.
Justo estos carteles están instalados en las inmediaciones del paso nivel Rengo y el Cruce Esperanza. Lugares de alta circulación vial e intentando posicionar a una postulante a la Cámara de Diputadas y Diputados. Le falta letra y número solamente, pero está al límite de lo establecido en la Ley Electoral. Práctica que se reitera en otras comunas y con otras candidaturas, intentando tendenciar preferencias antes del periodo legal de instalación de estos carteles.
Al respecto, Servel indica que "la instalación de propaganda electoral, utilizando espacios públicos previamente determinados por el Servicio Electoral y espacios privados autorizados por el propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, comienza el 17 de octubre próximo."
Freddy Mora | Imprimir | 30
