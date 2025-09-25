Policial 25-09-2025

Linares: suman quinta denuncia de delito sexual contra ex entrenador de vóleibol



En audiencia realizada ayer en el Tribunal de Garantía de Linares, se sumó una quinta denuncia por delito sexual, contra menor de 14 años, al ex entrenador de vóleibol de esta comuna, actualmente en prisión preventiva por una anterior formalización de otros 4 casos.

La nueva imputación se realizó con extremo cuidado de los antecedentes pormenorizados, pero si la Fiscalía aportó los datos suficientes para considerar que en esta nueva causa se acreditaban un presunto abuso sexual de menor, con circunstancias de violación, lo que fue acogido por el juzgado.

Paulina Gajardo, una de las madres denunciantes y quien asumió la vocería de las familias, explicó que "se trata de la quinta denuncia contra él, pese a ser un hecho doloroso para la víctima y sus seres más cercanos, es fundamental que se añadan estos delito a la causa, para que sea juzgado como corresponde por todo el mal que ha provocado contra menores de edad".

El ex entrenador de vóleibol, de iniciales J.P,V.Z., sobre quien el Tribunal señaló prohibición de informar su nombre, se mantiene privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares.

