Linares: Superintendente de Bomberos renunció a su cargo

Luego de un período al mando del Cuerpo de Bomberos de Linares y haber iniciado hace poco su segunda administración, el hasta ahora Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Linares, Marcelo Retamal Pérez; presentó su renuncia al cargo.

Respecto a las razones de esta determinación, si bien no ha existido una comunicación oficial emanada por bomberos, se conoció que esta decisión se estampó en un comunicado al Directorio General donde se lee que “dicha decisión se basa principalmente en no tener los méritos, disposición y alegría para poder ejercer este cargo de gran responsabilidad. En algunos momentos de la vida es mejor dar un paso al costado para que las instituciones funcionen”.

Al momento el Cuerpo de Bomberos de Linares, se encuentra bajo la dirección administrativa del Vice Superintendente Alfonso Aliaga Salinas, y no se descarta que en los próximos días, se resuelva llamar a elecciones para suplir este cargo.