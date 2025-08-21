Crónica 21-08-2025

Linares también recordó el Natalicio de Bernardo O’Higgins

Ceremonia se desarrolló en Plaza de Armas

Como cada 20 de agosto, se realizaron honores a nivel nacional por el natalicio del Padre de la Patria, al Director Supremo de Chile, Bernardo O’Higgins Riquelme, y Linares no fue la excepción. En la ocasión, la delegada presidencial Aly Valderrama, junto con el director de la Escuela Artillería, coronel Alejandro Rubilar, encabezaron un desfile cívico-militar en la Plaza de Armas de Linares.

Importante destacar que algunos de sus heroicos hitos que permitió la independencia de Chile fue su protagonismo en la toma de Linares un 6 de abril del año 1813 que aseguró la posición patriota por sobre de los realistas y así mantener una posición estratégica para evitar el control español en la zona sur del país.

La máxima autoridad en la Provincia de Linares, Aly Valderrama señaló que “ha sido muy significativo el desfile que hemos visto, ustedes han sido testigo que es un desfile cívico-militar en donde se rinden honores a nuestro héroe patrio (…) Linares reviste importancia para la carrera de Don Bernardo O’Higgins, así como para nuestra historia de nuestro país”.

En representación del Ejército de Chile, el director de la Escuela Artillería, coronel Alejandro Rubilar indicó que “Bernardo O’Higgins no sólo permitió la libertad de Chile y de los países de América, sino que también contribuyó a abolir la esclavitud, abolir los títulos inmobiliarios, fundar la academia militar y resaltar el mérito por sobre todas las cosas para lograr superarnos y lograr todo en la vida”.

Con este homenaje, que contó con asistencia de autoridades locales y representantes de la comunidad, el Gobierno del presidente Gabriel Boric reafirma el compromiso de mantener viva la memoria de quien sentó las bases de la República y de transmitir a las nuevas generaciones el espíritu de servicio y sacrificio que caracterizó al Padre de la Patria.



