jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 07-08-2025
    Linares: Tres accidentes de tránsito movilizaron a Bomberos y alertan por mayor prevención
    Tres accidentes de tránsito movilizaron a Bomberos y equipos de emergencias de Linares la tarde noche del martes, desde las 18:30 horas y hasta la medianoche. Un corto lapso de tiempo que alertó sobre la necesidad de extremar las medidas de precaución.
    El primero fue el atropello de 2 adultos mayores, en calles Esperanza con Manuel Rodríguez
    El segundo, con diferencia de una hora, en calles San José con Arturo Prat y la colisión de 2 vehículos menores, con 2 conductoras lesionadas.
    El tercero, cerca de la medianoche, con la colisión de 2 vehículos, en la Ruta 5 Sur, altura del km. 301, pista oriente, ingreso a Linares, con 5 personas lesionadas, asistidas por Bomberos y SAMU.
    Nuevamente, el llamado es a conducir a la defensiva, evitar riesgos y utilizar los sistemas de seguridad, junto con estar atentos a las condiciones viales.
