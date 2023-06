Deportes 09-06-2023

Linares :Tres clubes de AFAL esperan mejorar sus recintos deportivos con el apoyo del municipio

Esperan reunirse en los próximos días con la autoridad comunal



El Consejo de Presidentes de la Asociación de Futbol Amateur de Linares, dio a conocer las tres instituciones que presentaron los proyectos para postular al mejoramiento de sus recintos que consiste en empastado, pozo, cierre perimetral e iluminación.

Tuvimos la oportunidad de conversar con los presidentes de las instituciones para conocer mas detalles de sus propuestas. La presidenta del Club Deportivo Livingstone de la localidad de Las Obras, Norma González “la verdad que estamos muy optimistas el alcalde y concejo municipal se comprometió con apoyar con 20 millones de pesos, para mejorar dos canchas, pero nosotros queremos tres. Están son las canchas de la Ballica, Vara Gruesa y Livingstone. Tenemos nosotros opciones y vamos a presentar proyectos que nos permitan mejorar nuestra cancha, pero también estamos viendo la posibilidad de construir un quincho para que nuestro rival venda de forma digna. Lo que primero queremos hacer es que nos apoyen para pasar un rodillo, por 6 horas de alto tonelaje, para emparejar el terreno, luego hacer un pozo profundo de 18 metros para sacar el agua que nos permita regar nuestra cancha y un tractor para cortado de césped. Nosotros estamos dispuestos a poner nuestra mano de obra, nos pasamos un poquito con nuestro proyecto, pero queremos que las otras instituciones, también puedan tener sus canchas en buenas condiciones. Nosotros no necesitamos la iluminación, porque un socio Marco Villalobos, tuvo la idea de instalar iluminación a la cancha. Están los postes que son 8 en total y el cableado, pero nos faltaron recursos para los focos y el edil dijo que no había problema, pero todavía no se ha podido concretar estamos a la espera”.

Otro de los elencos que presento también su proyecto ante el consejo de presidentes, fue Hospital San Ambrosio. Fue el mandamás, Roberto Fuentes, quien nos entregó mayores detalles “nosotros dimos a conocer el proyecto que consiste en el empastado de la cancha Hospital – La Ballica, con el riego. Nosotros como club entendemos que los recursos están escasos, vamos hacer el cierre perimetral y el pozo para poner mantener la cancha y facilitar la cancha a la asociación. Confiamos en que nuestra directiva de la AFAL, nos apoyara en esta propuesta”.

Finalmente, el presidente de Vara Gruesa, Segundo Sepúlveda, “estamos entre los tres equipos, destacar que la asamblea nos apoyó. Nuestro proyecto es empastado, riego e iluminación de la cancha. Faltan algunos recursos, pero creo que vale la pena para tres clubes y usted sabe del déficit de cancha que tenemos en la comuna. Esperamos que el alcalde Mario Meza Vásquez, nos pueda dar otra manito para cumplir con el sueño de tres recintos deportivos para el futbol amateur.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo