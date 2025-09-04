Policial 04-09-2025

Linares tribunal fija 90 días para investigar caso de agresión de pareja de Alcalde contra asistente social

Un plazo de 90 días fijó ayer el Tribunal de Garantía de Linares, para la investigación de la denuncia por presunta agresión que pesa en contra de Ángela Cisterna Morales, pareja del Alcalde Mario Meza, acción ejercida contra la Asistente Social Paulina Álvarez, en septiembre de 2024.

La víctima, de hecho, presentó ante la instancia judicial una propuesta de acuerdo reparatorio, la que no fue aceptada por la imputada. Incluía disculpas públicas a través de medios de comunicación locales, donación de 1 millón de pesos al Hogar San Camilo y una cautelar de alejamiento por un periodo de 1 año.

Con la negativa, el juzgado determinó la apertura de la causa y un periodo de investigación de 3 meses.



