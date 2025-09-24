miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 24-09-2025
    Linares tuvo exitoso Nacional de Cueca Senior en Fiestas Patrias
    Publicidad 12
    Con especial brillo y alegría, concluyó el 23° Campeonato Nacional de Cueca Senior 2025, realizado entre el 17 y 21 de Septiembre en la ciudad de Linares, con la participación de parejas de bailarines provenientes de todas las regiones de Chile.
    Especial brillo, le dio la presencia de barras y acompañantes de las parejas en competencia, quienes viajaron desde diferentes regiones.
    RESULTADOS
    Primer lugar Ana María Verdejo Veliz (Valparaíso), Marcelo Poblete Martínez; Segundo lugar (Coquimbo), Carlos Vega Vega y Lorena Ramos Fuentes; Tercer lugar (Maule) César Segura Silva y Sandra Vargas Reyes.
    AGRADECIMIENTOS
    La Agrupación Inapilén de Linares, formuló agradecimientos a quienes tuvieron la gentileza de apoyar esta iniciativa cultural: Municipalidad de Linares, Coca Cola, Panadería El Almendro, Carnes Entre Cortes, Alpes Pan, Feria de Agricultores, Comercial Donde los Pérez, Distribuidora San Luis, Viña Cremaschi, Panadería Santa Aurora, Club de Rodeo de Linares, Medios de Comunicación, Renzo Chandía Vega y Viviana Contreras, del Instituto Politécnico.

    Freddy Mora

