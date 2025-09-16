Policial 16-09-2025

Linares: un detenido por homicidio en sector nororiente



En horas de la tarde del domingo 14 de septiembre, se confirmó la detención de una persona, por su presunta participación en un caso de homicidio ocurrido en calles San José con Arturo Prat, sector nororiente de Linares.

Carabineros, tras investigaciones realizadas y entrevistas efectuadas con testigos, estableció que tres sujetos mayores de edad se encontraban bebiendo alcohol en un domicilio del lugar, instancia en la que uno de los presentes, agredió con un bastón en la cabeza y ahorcó a otro. Un tercero presente el sitio, huyó del lugar por temor.

Posteriormente y con las indagaciones realizadas, se detuvo al responsable.

Por su parte y siguiendo las instrucciones del Fiscal a cargo, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares y del Servicio Médico Legal (SMIL), donde se trasladó el cadáver para la autopsia de rigor, que permitiera allegar antecedentes a la formalización de cargos contra el detenido.

