martes 23 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Policial 23-09-2025
    Linares un fallecido en accidente de tránsito y 47 detenidos en Fiestas Patrias
    Carabineros de la Primera Comisaría de Linares, entregó su balance luego del fin de semana largo de Fiestas Patrias 2025, donde se consigna 1 fallecido pro accidente de tránsito, que se suma a otros 3 en la Región del Maule: 2 en Constitución y 1 en Talca.
    El Capitán Yerko Boric, explicó que “en el territorio que comprende la Primera Comisaria, es decir, las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Longaví, se reportaron 1 fallecido: el ciclista impactado por un móvil particular en el sector San Víctor Álamos. Además de 1.026 controles vehiculares, con 125 infracciones al tránsito y 10 accidentes de tránsito”.
    Junto con ello, 47 personas detenidas se suman al catastro, por distintos delitos de connotación social.
    Carabineros reiteró el llamado a la conducción responsable, evitando riesgos innecesarios en las distintas vías de la zona.
    Buscan implementar test de drogas obligatorio para choferes de microbuses
    Más de 500 accidentes y 23 fallecidos a nivel nacional en el fin de semana largo de Fiestas Patrias
    Delegación Presidencial Provincial coordina entrega de ayudas tras fuerte tornado en Linares
    Cauquenes: Carabineros detuvo a un sujeto por venta ilícita de cigarrillos de contrabando y medicamentos
    SENAPRED actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por lluvia.
