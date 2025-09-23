Hoy
martes 23 de septiembre del 2025
Policial 23-09-2025
Linares un fallecido en accidente de tránsito y 47 detenidos en Fiestas Patrias
Carabineros de la Primera Comisaría de Linares, entregó su balance luego del fin de semana largo de Fiestas Patrias 2025, donde se consigna 1 fallecido pro accidente de tránsito, que se suma a otros 3 en la Región del Maule: 2 en Constitución y 1 en Talca.
El Capitán Yerko Boric, explicó que “en el territorio que comprende la Primera Comisaria, es decir, las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Longaví, se reportaron 1 fallecido: el ciclista impactado por un móvil particular en el sector San Víctor Álamos. Además de 1.026 controles vehiculares, con 125 infracciones al tránsito y 10 accidentes de tránsito”.
Junto con ello, 47 personas detenidas se suman al catastro, por distintos delitos de connotación social.
Carabineros reiteró el llamado a la conducción responsable, evitando riesgos innecesarios en las distintas vías de la zona.
Freddy Mora | Imprimir | 133
Otras noticias
Buscan implementar test de drogas obligatorio para choferes de microbuses
Más de 500 accidentes y 23 fallecidos a nivel nacional en el fin de semana…
Delegación Presidencial Provincial coordina entrega de ayudas tras fuerte…
Cauquenes: Carabineros detuvo a un sujeto por venta ilícita de cigarrillos…
SENAPRED actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule…