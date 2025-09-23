Policial 23-09-2025

Linares un fallecido en accidente de tránsito y 47 detenidos en Fiestas Patrias



Carabineros de la Primera Comisaría de Linares, entregó su balance luego del fin de semana largo de Fiestas Patrias 2025, donde se consigna 1 fallecido pro accidente de tránsito, que se suma a otros 3 en la Región del Maule: 2 en Constitución y 1 en Talca.

El Capitán Yerko Boric, explicó que “en el territorio que comprende la Primera Comisaria, es decir, las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Longaví, se reportaron 1 fallecido: el ciclista impactado por un móvil particular en el sector San Víctor Álamos. Además de 1.026 controles vehiculares, con 125 infracciones al tránsito y 10 accidentes de tránsito”.

Junto con ello, 47 personas detenidas se suman al catastro, por distintos delitos de connotación social.

Carabineros reiteró el llamado a la conducción responsable, evitando riesgos innecesarios en las distintas vías de la zona.

