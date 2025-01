Crónica 09-01-2025

Linares: vecinos de camino Embalse Ancoa reclaman por mal estado de la vía

Alcalde Mario Meza sostiene que la tuición de esos caminos le corresponde al Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad

En Linares, los vecinos denuncian el mal estado actual de la Ruta L-45, desde el km. 22 al 26, aproximadamente, colmado de baches y desperfectos.

Acusan nula respuesta del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por no ejecutar trabajos, a lo que se suma que no sólo está deteriorado para los vehículos, sino que también para los peatones, ya que en todo el trayecto del camino no cuenta con berma.

Preparan los residentes, protestas para que se hagan cargo las autoridades por soluciones. La convocatoria es para el domingo 12 de enero, a las 19:00 horas, en el Puente Tres Arcos.

ALCALDE

Al respecto, el alcalde de Linares, Mario Meza, sostuvo que “los caminos enrolados de los cajones Ancoa y Achibueno, al igual como la ruta Linares a Panimávida, corresponde a tuición del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Nosotros les hemos solicitado que en estas rutas enroladas, hagan el trabajo a través de las empresas que son las encargadas de la global, que tienen los recursos económicos, la maquinaria y el personal. El municipio solamente colabora en la mantención de los caminos vecinales que no están enrolados, es decir, no tienen número ni catastro en el Ministerio de Obras Públicas”.