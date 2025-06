Policial 14-06-2025

Linares: vecinos de precordillera suman reclamos por estar aún sin luz

Fue durante la jornada de ayer, que vecinos del sector precordillerano de Linares sumaron reclamos, por estar sin suministro de luz por 3 días.

El problema se desencadenó, al igual que en otros sectores rurales, con el frente de fuertes vientos que afectó a la zona y centro sur del país, la tarde-noche del miércoles y madrugada de jueves, donde la caída de árboles generó cortes de tendido eléctrico y las consecuencias ya relatadas.

Por ejemplo, ayer desde el sector Alto El Manzano, Callejón Los Acacios, explicaban que no se observaban en 3 días las cuadrillas de LuzLinares, para restituir el servicio, lo que les provoca innumerables inconvenientes, no solo por no contar con luz, sino que aquello también significa que se les dificulte extraer agua desde los pozos.

También se reportaron los mismos problemas en Callejón El Calvario, sector Duraznillo, altura del kilómetro 15,4, camino a Embalse Ancoa, por desperfecto en un transformador desde el mismo día miércoles, por el frente de viento. Todos los reclamos han sido ingresados a la plataforma virtual de LuzLinares.