Policial 27-08-2025

Linares: Vecinos en San Víctor Álamos cubren peligroso bache por sus propios medios

Evidenciando el mal estado del camino, vecinos de San Víctor Álamos cubrían ayer un enorme bache en la vía, por sus propios medios.

Una residente explicó: "no es posible que vecinos del sector, a las 8 de la mañana, estén realizando trabajos que les corresponde a las autoridades, Seguimos tapando los hoyos, ya que las Autoridades no se hacen presentes".

Piden soluciones al problema, que afecta a San Antonio, San Víctor Álamos, San Antonio Lamas y otras localidades.

Es el mismo lugar donde, el reciente fin de semana, se produjo un accidente de tránsito, con el choque de un móvil contra un árbol, por esquivar el forado en el camino.



