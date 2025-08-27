Hoy
jueves 28 de agosto del 2025
Policial 27-08-2025
Linares: Vecinos en San Víctor Álamos cubren peligroso bache por sus propios medios
Evidenciando el mal estado del camino, vecinos de San Víctor Álamos cubrían ayer un enorme bache en la vía, por sus propios medios.
Una residente explicó: "no es posible que vecinos del sector, a las 8 de la mañana, estén realizando trabajos que les corresponde a las autoridades, Seguimos tapando los hoyos, ya que las Autoridades no se hacen presentes".
Piden soluciones al problema, que afecta a San Antonio, San Víctor Álamos, San Antonio Lamas y otras localidades.
Es el mismo lugar donde, el reciente fin de semana, se produjo un accidente de tránsito, con el choque de un móvil contra un árbol, por esquivar el forado en el camino.
Una residente explicó: "no es posible que vecinos del sector, a las 8 de la mañana, estén realizando trabajos que les corresponde a las autoridades, Seguimos tapando los hoyos, ya que las Autoridades no se hacen presentes".
Piden soluciones al problema, que afecta a San Antonio, San Víctor Álamos, San Antonio Lamas y otras localidades.
Es el mismo lugar donde, el reciente fin de semana, se produjo un accidente de tránsito, con el choque de un móvil contra un árbol, por esquivar el forado en el camino.
Freddy Mora | Imprimir | 147
Otras noticias
Sernac, PDI y Seremi de Seguridad Pública afianzan lazos para la prevención…
Prisión preventiva para matrimonio que secuestró a chofer de aplicación…
Linares: General de Carabineros del Maule realizó Cuenta Pública
Programa Recuperación de Barrios llega a Longaví
Carabineros promueve campaña de difusión sobre la “Ley Cholito”