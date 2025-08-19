Hoy
martes 19 de agosto del 2025
Policial 19-08-2025
Linares: Vecinos protestan contra CGE por las alzas de las cuentas de luz en sus últimas boletas
Hasta triplicado el valor habitual de sus boletas de luz, sin tener respuestas de la empresa CGE más que repactar el pago. Este fue el factor que motivó una protesta pública en la sucursal de la distribuidora de energía eléctrica, en Linares.
En el marco de la protesta de vecinos de esta comuna por esta alza de las cuentas de luz, manifestaron su rabia e impotencia generando destrozos en un portal de acceso a la sucursal Linares de GGE.
Arribaron también a la Delegación Provincial, donde se dialogaron apoyos para canalizar los reclamos por las vías legales vigentes: plataforma de la empresa, en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC y, en caso de ser necesario, coordinar asesoría legal para una eventual demanda colectiva.
Carabineros estuvo presente resguardando la sucursal de CGE en calle Manuel Rodríguez, entre Kurt Móller y Max Jara, pero no se produjeron detenciones por los daños en el portal.
