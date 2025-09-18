Hoy
jueves 18 de septiembre del 2025
Policial 18-09-2025
Linares: vecinos protestaron por cierre de sitio eriazo tras homicidio
En Linares, vecinos se manifestaron por más seguridad en su sector, luego del caso de homicidio ocurrido en el área nororiente de esta comuna.
Específicamente, en un terreno ubicado calles San José con Arturo Prat, luego del crimen que quedó al descubierto la mañana del domingo 14 de septiembre.
Los residentes fueron categóricos: quieren el cierre de dicho sitio eriazo, un punto de incivilidades y, ahora, de un grave delito. Y la intermediación de autoridades, ya que el lugar pertenece a una persona que no ha realizado el resguardo perimetral.
Según indicaron los propios manifestantes, existe una reunión concordada con la Delegación Provincial, para el próximo martes, con el objetivo de tratar este tema.
Freddy Mora
