jueves 18 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 18-09-2025
    Linares: vecinos protestaron por cierre de sitio eriazo tras homicidio
    Publicidad 12
    En Linares, vecinos se manifestaron por más seguridad en su sector, luego del caso de homicidio ocurrido en el área nororiente de esta comuna.
    Específicamente, en un terreno ubicado calles San José con Arturo Prat, luego del crimen que quedó al descubierto la mañana del domingo 14 de septiembre.
    Los residentes fueron categóricos: quieren el cierre de dicho sitio eriazo, un punto de incivilidades y, ahora, de un grave delito. Y la intermediación de autoridades, ya que el lugar pertenece a una persona que no ha realizado el resguardo perimetral.
    Según indicaron los propios manifestantes, existe una reunión concordada con la Delegación Provincial, para el próximo martes, con el objetivo de tratar este tema.
    Freddy Mora | Imprimir | 187

    Otras noticias

    Promulgada ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público
    Promulgada ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio…
    Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas Patrias
    Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas…
    Autoridades reforzaron la campaña Por un 18 seguro en el Maule
    Autoridades reforzaron la campaña Por un 18 seguro en el Maule
    17 años de cárcel cumplirá padre que asesinó a su hijo la noche de año nuevo en Maule
    17 años de cárcel cumplirá padre que asesinó a su hijo la noche de…
    Linares No compres carne ilegal es el llamado preventivo de Carabineros
    Linares No compres carne ilegal es el llamado preventivo de Carabineros
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para