Deportes 21-01-2025

Linares y Murano disputarán la corona en la Liga A 1 de Vóleibol luego de ganar ambos elencos las semifinales

-Albirrojos quieren jugar una de las finales en Linares, de lo contrario no se presentarían

Se dio tal cual como se pronosticaba . Los linarenses , tras vencer con cierta dificultad al equipo de Stadio Italiano , deberán verse las caras con el único equipo de la Liga que los ha vencido , Murano .

Los dirigidos por Jaime Grimalt, ganaron los dos partidos al equipo de Stadio Italiano , en Santiago por 3 set a 0 y en el Linares , por 3 a 2 en un partido infartante, donde los albirrojos se vieron muy complicados especialmente en la segunda y tercera manga , afortunadamente se sacudieron rápido ganando el cuarto por paliza y en set de oro igual cosa . Los parciales fueron ( 25-19 , 19-25 , 17-25 , 25-6 y 15-8 ).

Mientras que Murano se impuso al elenco de Excelsior , por 3-1 y 3 -0, respectivamente .

Linares , con un tremendo público a pesar de alta temperatura en el Ignacio Carrera Pinto , se las ingenió para dar vuelta el marcador y sacar pasajes para la final . Claro que la idea es que por lo menos se dispute una de las finales en el Maule Sur, aunque FEVOCHI ya ha comenzado a vender las entradas para que ambos encuentros se jueguen en el Centro de Deportes Colectivos Estadio Nacional .

En el último partido estuvo presente el Delegado Regional Presidencial , Humberto Aqueveque, quien felicitó a los linarenses por esta victoria y el paso a la gran final: “ estamos muy contentos de que el representativo de la región dispute una final nacional , pero nos tiene muy preocupados la decisión de la Federación , que las finales se jueguen en Santiago , como Delegado y junto al presidente de la comisión de Deportes del CORE , Ismael Fuentes , creemos que es inaceptable que no se pueda jugar la final en la región. Linares debe ejercer su localía junto a su tremendo público , por eso esta medida nos parece un determinación autoritaria que no ayuda en nada a emparejar la cancha”.

Patricio Valdivieso , también analizó el último partido y el triunfo linarense: “ estamos tranquilos porque tenemos un gran equipo , el mejor de esta competencia. Fue un encuentro complejo. el match se nos estaba escapando de las manos y gracias al público el equipo reaccionó con la pachorra que tienen los jugadores y lo dimos vuelta en forma espectacular , claro que el equipo tiene bajones que son preocupantes y eso tenemos que mejorarlo, el problema es que no podemos entrenar todo el año juntos . Esperamos que podamos celebrar en una final en Linares . Lamentablemente la Federación no está observando lo que es vóleibol de Chile , cree que esta disciplina es sólo para jugarla en Santiago y a las regiones literalmente las están dejando de lado . Por eso invito a las autoridades para que nos apoyen, esto es impresentable que nos falten el respeto a la ciudad, a los jugadores , al público .La vamos a pelear , creo que falta una orden de arriba para que esto cambie . No puede ser que nosotros viajemos 16 veces a Santiago y ellos una , que nos den una posibilidad de jugar acá , lo merecemos somos la mejor ciudad de Chile del vóleibol. La primera fase fue visita y local , por qué no se mantiene , por último, que se juegue la vuelta en la capital por ubicación . Queremos jugar en nuestra casa un partido , no nos preguntaron nada y la final ya está programada para jugarse en Santiago . Existe la posibilidad que no nos presentamos porque aquí no se nos está respetando”.

Los próximos días serán claves para saber si aceptan las condiciones los metropolitanos.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo