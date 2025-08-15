Policial 15-08-2025

Linares:Carabineros despliega seguridad en sector de Embalse Ancoa



Una de las unidades policiales que se encuentra entre las montañas y ríos de la cordillera de Linares, es el Retén Embalse Ancoa dependiente de la Primera Comisaría de Carabineros. Compuesto por 11 funcionarios policiales, liderados por el Suboficial Patricio Rojas acompañado del Sargento 1ro. Juan Lagos, Sargento 2do. Luis Barrera, Sargento 2do. Luis Manríquez, Sargento 2do. Roberto Pávez, Sargento 2do. Carlos Cofre, Cabo 1ro. Juan Fuentes, Cabo 1ro. Germán Elgueta, Cabo 1ro. Ramón Zárate, Cabo 2do. Felipe Mejías y Cabo 2do. Bastián Fernández.

Cada uno de ellos, día a día brinda seguridad, prevención y autocuidado tanto para los residentes de la zona, como para los turistas que concurren durante todo el año a apreciar y rodearse de la majestuosa belleza del lugar, que no deja desapercibido a absolutamente nadie que lo visite.

En este contexto, Carabineros cumple un rol excepcional y de gran envergadura desde la perspectiva de seguridad, ya que recorre los parajes de extremo a extremo, con el propósito de entrevistar a los vecinos, saber sobre su estado de salud y con ello las problemáticas que pudieran mantener, para buscar las soluciones prontamente.

Además, en este mismo enfoque, Carabineros despliega servicios de fiscalizaciones y controles de tránsito constantemente 24/7, junto a ello se desarrollan controles de la ley de caza y pesca, sumado a la prevención y educación, en la entrega de recomendaciones a la comunidad, respecto a evitar incendios forestales, delitos contra la propiedad y accidentes viales, entre otros.

El propósito es recorrer el territorio y acercarse a los vecinos de todos los lugares, concediendo de forma constante presencia y cobertura policial

