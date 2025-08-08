viernes 08 de agosto del 2025
    • Hoy
    Policial 08-08-2025
    Linares:Carabineros detuvo a dos sujetos por microtráfico de drogas en el sector de la Alameda
    Basándose en una labor sistemática y focalizada, Carabineros de la 1era.Comisaría de Linares junto con la Sección de “motos todo terreno” y la colaboración del Dron, que ha llegado a reforzar la vigilancia y prevenir delitos, aportando una mayor contribución a la labor operativa, como en esta ocasión en horas de la tarde del miércoles, precisamente en la cancha de básquetbol ubicada en la Alameda de la comuna, se detectó que dos sujetos que circulaban por el sector mantenían droga en sus mochilas; siendo detenidos ambos.
    Se incautó 51 bolsas de marihuana, 9 envoltorios con pasta base, además de 2 bolsas de pasta base a granel, 7 envoltorios de marihuana y dinero en efectivo.
    Por instrucción del Fiscal a cargo, los dos hombres fueron puestos a disposición de la justicia, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.
    Freddy Mora

