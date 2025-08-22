Policial 22-08-2025

Linares:Carabineros realizó Cuenta Pública de gestión 2024



En dependencias de la Delegación Provincial Presidencial se efectuó la Cuenta Pública de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, la que estuvo a cargo del Comisario de la unidad policial, Mayor Gonzalo Ruiz, quien comenzó entregando detalladamente las cifras obtenidas en el área policial durante el año 2024.

Dentro de ello, fueron 51.526 procedimientos policiales realizados, de ellos 4.294 mensuales, 141 diarios y 5,9 por hora. Por su parte, el total de aprehendidos ascendieron a1.974, de ellos 506 (es decir casi un 25%) fueron delitos de mayor connotación social, destacando los ilícitos de robos, hurtos y lesiones.

El total de órdenes judiciales fueron 18.845 y las incautaciones de armas fuego fueron 8 (5 armas cortas-pistola; 1 arma larga y 2 hechizas) en este sentido cabe mencionar que en la 1era.Comisaría de Linares, existe la Autoridad Fiscalizadora o de control de armas, quienes obtuvieron dentro del año 2024, 98 entrega voluntaria de armas y 801 fiscalizaciones o controles en esta área.

El total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 192, de los 76 encontrados y 116 con encargo.

Respecto a las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros, están las fiscalizaciones y/o controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 39.679, de ellos 30.857 vehiculares, 7.660 de identidad, 808 entidades bancarias y comerciales y, 354 a locales de alcoholes; además de 7 eventos de orden público y, un trabajo de importancia fundamental en labor diaria que ejercen los funcionarios policiales, es la labor desplegada por la Oficina de Integración Comunitaria, quienes durante el año 2024 realizaron 1.410 actuaciones; entre reuniones con las juntas de vecinos, acciones preventivas y de seguridad, recorridos tanto por sectores rurales como urbanos y colaboración y ayuda social, entre otras.



