Linares:con recuerdo a víctimas de la dictadura conmemoran 11 de septiembre



Con un acto en Plaza de Armas de Linares, en el Memorial, agrupaciones de Derechos Humanos, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ex Presos Políticos y organizaciones sociales, se recordó a las víctimas de la dictadura, en un nuevo 11 de septiembre.

A 51 años del golpe de Estado, se dejó un emotivo momento para dejar ofrendas florales en recuerdo de quienes permanecen grabados en las placas de la estructura ubicada en la esquina de calles Kurt Möller con O’Higgins, de quienes aún no se sabe de su paradero.

Gladys Rebolledo, presidenta de la Agrupación de ex Presos Políticos y Ejecutados Políticos de la Provincia de Linares, señaló que “este es un momento de dolor, a 51 años del golpe de Estado y de la represión que sufrieron nuestros amigos, familiares, compañeros y compañeras. Aún se espera Verdad, Juicio y No a la Impunidad para responsables de violaciones a los Derechos Humanos”

En tanto, Lenin Fuentes, Secretario regional Maule Sur del Partido Comunista, expresó que “esperamos que avance el proyecto de Plan Nacional de Búsqueda, ojalá en lo que queda del actual Gobierno, porque bien sabemos que de otra tendencia política o sector, eso no avanzará”.

Por su parte, Rodrigo Hermosilla (PS), consejero regional dijo que “estoy aquí porque soy un ex preso político, y ahora hay que hacerse cargo de la historia. Creo en la verdad y justicia, y ahora tenemos que hacer una apuesta para que esto no pase nunca más, para lo cual hay que proteger la democracia”

Cabe recordar que ayer, pero a las 19:00 horas, estaba programado el acto de adherentes a Augusto Pinochet, en el Teatro Municipal de Linares, donde se congregaron también el año pasado, tras erradicarse la plazoleta en las cercanías de la Escuela de Artillería de Linares, en agosto de 2023.