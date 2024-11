Opinión 23-11-2024

Listeriosis en el embarazo



Gabriela Parra

Académica Escuela de Obstetricia UNAB





La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que ha generado creciente preocupación en el ámbito de la salud pública, especialmente entre las embarazadas. Esta bacteria se encuentra en alimentos crudos o mal cocidos, como pescados, huevos, embutidos, derivados lácteos sin pasteurizar y algunos tipos de quesos blandos, así como en frutas y verduras que no han sido desinfectadas adecuadamente.



Hay un riesgo particular de esta infección para las embarazadas, ya que el contagio puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, aunque es más frecuente en el tercer trimestre. Puede parecer un resfriado leve al inicio, pero, sin tratamiento, podría derivar en abortos, partos prematuros o infecciones graves en el recién nacido.



la listeriosis puede manifestarse de dos formas. La primera es la variante no invasiva, que presenta síntomas similares a los de una gripe común, como fiebre dolor de cabeza y malestar gastrointestinal. La forma invasiva, sin embargo, es más grave y permite que la bacteria se desplace fuera del intestino, causando una tasa de hospitalización cercana al 99%, con síntomas neurológicos, como confusión y convulsiones.



Si presenta síntomas, se debe acudir inmediatamente al médico tratante. El diagnóstico suele realizarse mediante pruebas de laboratorio, y un tratamiento temprano puede minimizar el riesgo de complicaciones para la madre y el feto.



Debemos pones especial énfasis a la alimentación seguro durante el embarazo, recordando que la cocción adecuada de alimentos y la desinfección de frutas y verduras son esenciales para prevenir el contagio. Para quienes esperan un bebé, la educación y las medidas de precaución son clave para reducir los riesgos y promover una gestación saludable.