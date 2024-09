Editorial 26-09-2024

Llamadas publicitarias

Según datos del Sernac, las quejas provenientes de usuarios molestos por las llamadas publicitarias no consentidas se ha multiplicado considerablemente en los últimos años.

Así, de 2020 a 2023, se pasó de más de 84 mil solicitudes de ingresar al sistema de “no molestar” a más de un millón 200 mil. Y el número sigue creciendo, con un importante nivel de incumplimiento de las empresas respecto de la norma.



Dos propuestas se fusionaron en un único proyecto que abordó la Comisión de Economía, texto que la Sala de la Cámara aprobó en general y en particular.

A través de esta normativa se espera resguardar a los consumidores de las llamadas publicitarias de los proveedores acerca de las cuales no han manifestado su consentimiento en recibirlas. Asimismo, hacer identificable estas comunicaciones, así como las de cobranzas extra judiciales.

Para sus fines, se modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

El incumplimiento de la mencionada norma se sancionará con una multa de hasta 1000 unidades tributarias mensuales.