Política 23-03-2023

Llaman a Obras Públicas a velar por condiciones laborales en la remodelación de ex Intendencia del Maule

Durante su intervención en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado por el Maule Norte, Jorge Guzmán, solicitó oficiar a la Ministra de la cartera, Jessica López, por la situación que afecta a los trabajadores que se encuentran restaurando el edificio de la ex Intendencia del Maule en Talca, quienes están en huelga por el no pago de sus sueldos y cotizaciones, entre otras condiciones laborales que los afectan.

A pesar de que se realizó una visita inspectiva al recinto, hace pocos días por parte de autoridades regionales, esta situación no fue advertida, por lo que el diputado Guzmán hizo un llamado al MOP a velar por la correcta ejecución de las obras de restauración de este monumento nacional, así como también, a revisar el cumplimiento del pago de remuneraciones a los trabajadores.

“En el Maule, en reiteradas ocasiones hemos sido testigos de cómo el Seremi de Obras Públicas, sr. Renzo Casas-Codero, trabaja más para un diputado que para una región que lo requiere y lo necesita. Están en total abandono los caminos rurales, proyectos emblemáticos de la región, y se suma una nueva negligencia del seremi, quien el 10 de marzo concurrió a hacer una visita inspectiva a la restauración de la Intendencia del Maule, esto lo hizo en compañía también de un parlamentario, y no pasan 11 días y nos enteramos que esta obra está detenida, los trabajadores están en huelga y reclaman que no existe pago de sueldos, que no existe pago de cotizaciones y responsabilizan justamente al Ministerio de Obras Públicas por esta tardanzas de los pagos”, indicó Jorge Guzmán.