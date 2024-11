Política 09-11-2024

Llaman a priorizar la gestión y eliminar barreras ideológicas en la discusión presupuestaria de Salud 2025



El diputado de la UDI e integrante de la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, respaldó la gestión de la Ministra de Salud y abogó por otorgarle mayores herramientas y apoyo para enfrentar las necesidades del sector salud: "Le agradezco a la Ministra estar acá, porque es bueno que esté y espero que esto sirva no como un ataque a la Ministra, sino como un respaldo. Ella va a tener que tomar decisiones, y espero que Hacienda y el Parlamento le otorguen la capacidad para hacerlo", señaló.

El parlamentario gremialista expresó su preocupación por la situación financiera del sector, aunque subrayó que el problema principal no es solo la falta de recursos, sino también las trabas ideológicas que han impedido una gestión eficiente de los recursos disponibles. “Se acumulan las prestaciones atrasadas porque dejamos de atender personas, al no estar dispuestos a contratar servicios externos o licitar. Esto tiene costos, y lo estamos pagando con la salud de los chilenos”, sostuvo.

En su intervención, el diputado llamó a aprovechar los recursos estatales con mayor eficacia y a eliminar prácticas que limiten el uso de la infraestructura en horarios acotados. “Tenemos que ocupar los pabellones y los centros de diagnóstico y tratamiento mucho más horas, El legislador cuestionó además el uso de recursos en tratamientos y programas cuya efectividad es discutible frente a otras necesidades críticas, y enfatizó que la administración debe priorizar los problemas de salud que afectan gravemente la vida de los chilenos. "Esto es administrar, es tomar decisiones duras y priorizar. Si creemos que todo se puede resolver con más plata de los chilenos, lo que veremos es cómo Chile sigue empobreciéndose", añadió.