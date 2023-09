Crónica 23-09-2023

Llegada de la primavera: Cómo evitar las alergias lavando bien la ropa

Se acerca una de las estaciones más esperada y refrescante de todas, la primavera. Si bien es una época en donde se le puede comenzar a decir adiós a la ropa abrigada, para darle la bienvenida a las poleras, vestidos y demás, también es sin duda una temporada en que hasta la prenda más suave puede molestar. Esto debido a que según los expertos, 2 de cada 10 chilenos y chilenas sufren de algún tipo de alergia, situación que se presenta más fuerte en estas fechas, donde el polen y malezas comienzan a aparecer.



Según informó Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), la primavera comenzará oficialmente el sábado 23 de septiembre, trayendo consigo condiciones climáticas más cálidas y húmedas, favoreciendo la floración de plantas y frutos, que al ser liviano, puede adherirse a la ropa y quedarse en ella por todo el día.



"Lavar la ropa regularmente durante la primavera es crucial para evitar que el polen se acumule, ya que puede convertirse en un desencadenante constante de síntomas alérgicos si no se elimina adecuadamente. Por lo mismo, el uso de agua caliente, uso de tecnologías eficientes y detergentes hipoalergénicos se convierten en pasos efectivos para eliminar los alérgenos y garantizar un alivio óptimo de las alergias estacionales", comenta Pamela Castro, Marketing Manager de LG Electronics.



Para evitar que la ropa contribuya a las alergias, la marca surcoreana entrega algunos consejos sobre cómo lavarla adecuadamente:



Lava la ropa más seguido: Lavar la ropa regularmente ayudará a eliminar el polen y otros alérgenos que pueden haberse acumulado en ella durante el día, sobre todo si es ropa que utilizamos al aire libre como pantalones y chaquetas.



Usar agua caliente: Se recomienda utilizar agua caliente para el lavado de ropa, siguiendo siempre que las etiquetas de cuidado lo permitan, que usualmente oscila entre los 30 a 40°C. Sin embargo, para lavados más higiénicos se puede utilizar agua a temperaturas cercanas a los 95°C ya que las temperaturas más altas ayudan a eliminar los alérgenos de manera más efectiva.



Secar la ropa en el interior: En esta época se debe secar la ropa al aire libre, ya que el polen puede adherirse a la ropa mientras se seca. Una alternativa segura es utilizar una secadora de ropa en el interior del hogar.



Agregar un enjuague adicional: Muchas lavadoras pueden configurarse para realizar un enjuague adicional, esto nos asegurará que se hayan eliminado todos los residuos de detergente y posibles alérgenos. LG cuenta con modelos de lavadoras que incluyen esta función para facilitar una tarea tan cotidiana como el lavado de la ropa.



Usar detergentes hipoalergénicos: Se recomienda utilizar detergentes diseñados específicamente para personas con alergias, piel sensible o para ropa de bebé, ya que estos detergentes tienden a ser más suaves y menos propensos a dejar residuos que puedan agravar las alergias.



Programar ciclos adecuados: Otro factor importante a considerar es el uso de programas especiales para lavado, ya que el tiempo que dura el ciclo de lavado influye en la disminución de alérgenos, dado que no basta con solo 20 minutos de agua caliente. Existen programas diseñados para la eliminación de bacterias desde la temperatura, tiempo y movimiento de la ropa dentro del tambor.



Limpiar los filtros de la lavadora y secadora: Hay que asegurarse de limpiar regularmente los filtros de pelusa de la secadora y cualquier filtro de la lavadora para mantener su eficiencia y evitar que los alérgenos se acumulen en estos electrodomésticos.



Siguiendo estos consejos y manteniendo un buen régimen de limpieza para la ropa, se puede ayudar a reducir la exposición a alérgenos y minimizar los síntomas de alergia durante la temporada de primavera. Además, es importante consultar a un médico si se tiene alergias graves para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado.