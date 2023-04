Opinión 23-04-2023

LLEGAR A VER LO QUE LOS OJOS NO PUEDEN VER…

Raúl Moris G., Pbro.









El hecho y el modo de la resurrección de Jesucristo es un tema que las primeras comunidades, que comenzaron a organizarse a partir de la experiencia pascual, tuvieron que trabajar cuidadosamente; en primer lugar porque se estaba hablando del acontecimiento fundante de una propuesta de vida totalmente nueva: la resurrección de Jesús es el punto de partida de este grupo de discípulos y apóstoles que ahora son Iglesia, y el contenido primero y primordial del anuncio que tiene que entregar al mundo; clave además del sentido de su quehacer y de la comprensión de su propia identidad: en otras palabras, la existencia misma de la Iglesia y de su misión no se entiende sino a partir de este acontecimiento: la Resurrección.

En segundo lugar, porque hablar de la Resurrección supone tratar de un hecho absolutamente inédito, de un acontecimiento que no cabe situarlo en el continuo de la historia –para la historia, el único hecho que consta a partir del amanecer del primer día de la semana, es una tumba vacía- sino de un evento que irrumpe y rompe de forma absoluta la trama del tejido de la historia humana, porque la Resurrección de Cristo no es la reanimación de un cadáver, Jesucristo resucitado no ha vuelto a la vida ordinaria, como tampoco habrá ya de morir de nuevo, sino que su Resurrección lo sitúa en una dimensión completamente otra, completamente distinta de la nuestra: la eternidad; a la que ha ingresado, no obstante, con la misma identidad: el Resucitado es el mismo que ha sido crucificado, pero, al mismo tiempo, ya es otro: ha sido constituido Señor; la Encarnación se ha revelado en toda su tremenda plenitud, la humanidad ha sido asumida y ha sido ingresada al seno de la Trinidad para siempre; por eso –y en esto insisten todos los relatos de la Resurrección, tanto en los Evangelios como en San Pablo (cf 1Cor 15)- no será visto por todos, sino sólo por aquellos a los que Él quiere manifestarse, sólo por aquellos por los cuales Él se deja ver, los que a su vez sólo pueden ser capacitados para la visión del Resucitado- desde la experiencia de la Fe.

Porque el encuentro y la visión son los temas fundamentales en el Tercer Evangelio, que en su prólogo comienza declarando que va a dar a conocer de manera ordenada y en detalle los eventos que se han cumplido en relación con Jesús, y que ha conocido a partir de la palabra de los que han sido testigos oculares (autoptai: lit. los que han visto con sus propios ojos) de los hechos acontecidos. Por eso, el llegar a ver, la liberación del impedimento de la visión, la apertura de ojos y escrituras será el hilo conductor del relato que es ni más ni menos una catequesis acerca de la Resurrección y de la Eucaristía.

Los cristianos somos hombres y mujeres del camino y el camino es lugar de encuentros. La fe del pueblo de Israel, y, luego la fe en Cristo, se inscribe en esta llamada a hacernos peregrinos: hemos de abrir la puerta de nuestras casas y atrevernos a salir, porque también Dios ha salido a buscarnos, no para tendernos trampas, ni pruebas en el caminar, sino para hacerse peregrino Él también, y en ese s