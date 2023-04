Nacional 08-04-2023

¿Llegarán a Chile?: The Cure confirma gira en Sudamérica

Como parte de su gira mundial, The Cure llegará a Sudamérica, según confirmó Robert Smith, líder y voz de la banda británica.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de "Pictures of You" anunció que los detalles para "los shows en México y siete de los doce estados soberanos en Sudamérica" llegarán a finales de este mes.

¿Vendrán a Chile?

De acuerdo a Culto La Tercera, dentro de los países de la región mencionados por Smith, se encontraría Chile, con un show que se llevaría a cabo en noviembre. Sin embargo, la productora a cargo aún se encuentra en busca de un recinto para el evento.

De concretarse, sería la segunda visita de los británicos a territorio nacional, quienes repletaron el Estadio Nacional en abril del 2013.