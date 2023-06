Crónica 30-06-2023

Lluvias revelan la preocupante problemática de la basura

El sistema frontal que golpeó al país el fin de semana pasado, registró hasta 700 mm de agua y fue el primero de un cuadro de lluvias que vienen por delante. En este contexto, la basura se erige como un tema a resolver de forma urgente para no agravar aún más la situación.





Hace unos días, varias regiones de Chile fueron azotadas por lluvias torrenciales que desencadenaron inundaciones y deslizamientos de tierra, afectando a comunidades enteras y dejando a su paso una estela de destrucción. Uno de los factores que agravó esta situación fue la acumulación de basura en las calles, ríos y cuerpos de agua, revelando una problemática latente: la gestión inadecuada de ésta.



Así, este fenómeno climático ha puesto en evidencia la necesidad de abordar con urgencia la forma en que se manejan los residuos en el país.



Al respecto, Elvis Bojorquez, director del proyecto Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga, que se está proyectando para la provincia de Linares, afirmó que “la falta de conciencia ambiental y la deficiente infraestructura para la gestión de residuos son algunas de las principales causas de este problema. Muchas personas arrojan basura indiscriminadamente en espacios públicos, lo que obstruye los sistemas de drenaje y agrava los efectos de las lluvias”. Además, agregó que “los esfuerzos debieran estar destinados a eliminar los vertederos ilegales y fortalecer los rellenos sanitarios autorizados que permitan gestionar los residuos ya que evitar filtraciones, optimizando así los protocolos”.



En esa línea, y como un ejemplo, fue lo sucedido en la Región Metropolitana. El alcalde de la comuna de Pudahuel informó durante el fin de semana que en un trabajo coordinado entre el municipio y diferentes instituciones se habían sacado más de 700 toneladas de basura desde el viernes.



“Es fundamental que las autoridades y la sociedad en su conjunto tomemos medidas para enfrentar esta problemática. Es necesario promover campañas de educación ambiental que fomenten la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, así como sancionar de manera más estricta a quienes no respeten las normas de disposición de basura y, claro, impulsar el desarrollo de plantas de disposición final”, comentó el profesional



Además, se requiere una inversión en infraestructura y tecnología para mejorar la gestión de los residuos. Es fundamental la implementación de sistemas eficientes de recolección y tratamiento de basura, así como la construcción de plantas de reciclaje y compostaje en todo el país.



Las lluvias en Chile han dejado en evidencia la interconexión entre el cambio climático, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente. Si no se toman medidas concretas para abordar la problemática de la basura, las consecuencias podrían agravarse aún más en el futuro. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para construir un Chile más limpio y sostenible.



¿Qué pasa en la Provincia de Linares con el tratamiento de la basura?



Actualmente la Provincia de Linares, donde no cuentan con un lugar de disposición final autorizado, debiendo trasladar sus residuos domiciliarios (RSD) a la Provincia de Talca, lo que impacta negativamente la economía de las ocho comunas de la zona.



Durante el recorrido, que oscila entre 100 y 200 kilómetros totales en cada traslado de recolector de RSD, los vecinos suelen reportar otros “problemas adicionales”, tales como microbasurales que aparecen de la nada y que potencialmente pueden ser la fuente de roedores o insectos.



¿La solución? Esta crisis sanitaria que se está gestando en varias regiones del país, hay que afrontarla con fuerza y decisión, buscando siempre el bien común, el acceso correcto a la información y el cumplimiento de todas las normas ambientales.



Es frente a esta problemática que nace el Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga, un proyecto que busca construir un relleno sanitario para una adecuada disposición final de los residuos que generan los vecinos que están dentro de la provincia de Linares.



El encargado de la iniciativa, Elvis Bojórquez, explicó que “actualmente nos encontramos en una etapa de revisión de antecedentes, de actualización de datos y de profundización de algunos estudios a raíz de ciertas observaciones que nos hizo el Servicio de Evaluación Ambiental, esperamos prontamente reingresar el proyecto para poderlo someter a evaluación”.